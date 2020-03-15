Кирилл Набабкин
№14
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 сент. 1986 (33) года
Рост
184
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020 9 марта 2020 пн 14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
74'
74'
74'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 16:30
минуты: 66' - 90'
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 66' - 90'
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:30
был в запасе
Сочи
2
ЦСКА
3
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 60' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 60' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 17'
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 17'
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 46' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 46' - 90'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе