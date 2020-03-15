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Кирилл Набабкин
№14
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 сент. 1986 (33) года
Рост
184
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
74'
74'
74'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 66' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
ЦСКА
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 60' - 90'
Зенит
1
ЦСКА
1
минуты: 60' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 17'
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 17'
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 46' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 46' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе