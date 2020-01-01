Кирилл Панченко
№8
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
10
2
0
2
0