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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кирилл Панченко
№8
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Кр
Динамо
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2
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