Тим Кипс
№30
Вратарь
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
1 нояб. 2000 (19) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Дюделанж
0 : 2
АПОЭЛ
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Дюделанж
0
АПОЭЛ
2
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
Дюделанж
2 : 5
Севилья
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Дюделанж
2
Севилья
5
был в запасе