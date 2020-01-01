Кевин Де Брюйне
№17
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
16 авг. 1991 (28) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
25
9
16
2
0