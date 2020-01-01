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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Де Брюйне
№17
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
16 авг. 1991 (28) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Манчестер Сити
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