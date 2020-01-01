Кепа (Кепа Аррисабалага)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 окт. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Челси
1
0
0
0