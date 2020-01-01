Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кепа (Кепа Аррисабалага)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 окт. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы квалификация
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Челси
1
0
0
0