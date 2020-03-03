Кепа (Кепа Аррисабалага)
№1
Вратарь
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 окт. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'