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Лента
Матч-центр
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Кепа (Кепа Аррисабалага)
№1
Вратарь
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 окт. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы квалификация
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'