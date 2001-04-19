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Ноа Каттербах
№34
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 апр. 2001 (19) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Кельн
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
4
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
82'
82'
82'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
22'
22'
22'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'