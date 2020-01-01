Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Каспер Шмейхель
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Дания
Дата рождения
5 нояб. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Лестер Сити
28
0
1
0