Каспер Шмейхель
№1
Вратарь
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Дания
Дата рождения
5 нояб. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Лестер Сити
28
0
1
0