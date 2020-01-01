Калиду Кулибали
№26
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 июня 1991 (28) лет
Рост
195
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Наполи
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