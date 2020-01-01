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Матч-центр
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Калиду Кулибали
№26
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 июня 1991 (28) лет
Рост
195
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Италия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Наполи
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