Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
1
0
0
1
0
Защ
20
1
0
1
0
0
Защ
34
1
0
0
0
0
Защ
20
1
0
0
0
0
Защ
35
0
0
0
0
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Пол
27
1
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Нап
21
1
0
1
0
0
Нап
31
1
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
0
0
Нап
28
1
1
0
1
0
Нап
25
1
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
1
3
0
1
0
Вра
34
0
0
0
0
0
Вра
24
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
5
нападающих