Кальяри
Кальяри
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Страна
Италия
Стадион
Сардиния Арена
Тренер
Вальтер Дзенга
В. Дзенга
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Хараламбос Ликогианнис Х. Ликогианнис
Защ
27
1
0
0
1
0
25
Габриэле Цаппа Г. Цаппа
Защ
20
1
0
1
0
0
2
Диего Годин Д. Годин
Защ
34
1
0
0
0
0
40
Себастьян Валюкевич С. Валюкевич
Защ
20
1
0
0
0
0
15
Рагнар Клаван Р. Клаван
Защ
35
0
0
0
0
0
19
Фабио Писакане Ф. Писакане
Защ
34
0
0
0
0
0
44
Андреа Карбони А. Карбони
Защ
19
0
0
0
0
0
6
Марко Рог М. Рог
Пол
25
1
0
0
0
0
37
Адам Уна А. Уна
Пол
23
1
0
0
0
0
8
Рэзван Марин Р. Марин
Пол
24
1
0
0
0
0
24
Паоло Фараго П. Фараго
Пол
27
1
0
0
0
0
18
Найтан Нандес Н. Нандес
Пол
24
1
0
0
0
0
21
Кристиан Олива К. Олива
Пол
24
0
0
0
0
0
17
Маттео Трамони М. Трамони
Пол
20
0
0
0
0
0
12
Фабрицио Калигара Ф. Калигара
Пол
20
0
0
0
0
0
33
Риккардо Соттиль Р. Соттиль
Нап
21
1
0
1
0
0
30
Леонардо Паволетти Л. Паволетти
Нап
31
1
0
0
0
0
27
Альберто Черри А. Черри
Нап
24
1
0
0
0
0
10
Жоао Педро Жоао Педро
Нап
28
1
1
0
1
0
9
Джованни Симеоне Д. Симеоне
Нап
25
1
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
28
Алессио Краньо А. Краньо
Вра
26
1
3
0
1
0
1
Симоне Арести С. Арести
Вра
34
0
0
0
0
0
31
Гульельмо Викарио Г. Викарио
Вра
24
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
5
нападающих