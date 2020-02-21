Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Максанс Какере
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 февр. 2000 (20) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Метц
0
Лион
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:05
был в запасе
ПСЖ
4
Лион
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
90'
90'
90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Лион
2
Ницца
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лион
0
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
Амьен
2 : 2
Лион
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
2
Лион
2
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
Лион
6 : 0
Анжер
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Лион
6
Анжер
0
был в запасе