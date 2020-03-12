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Лента
Матч-центр
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Кай Хаверц
№29
Полузащитник
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Команда
Байер
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
37'
37'
37'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
37'
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
58'
58'
58'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
58'
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Байер
2 : 1
Порту
57'
57'
57'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
57'
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'