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Элье Йуан
№24
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1999 (21) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Нант
1
Анжер
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Нант
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Нант
1 : 0
Дижон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
1
Дижон
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Брест
1
Нант
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
3
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Нант
0
Монако
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
1
Нант
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Нант
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Нант
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
Нант
0 : 0
Марсель
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Нант
0
Марсель
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 1
Нант
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
2
Нант
1
был в запасе