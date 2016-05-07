Ивица Олич
№40
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.05.2016 7 мая 2016 сб 16:30
Гамбург
0 : 1
Вольфсбург
7.05.2016 7 мая 2016 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Гамбург
0
Вольфсбург
1
минуты: 64' - 90'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Гамбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
был в запасе
Майнц
0
Гамбург
0
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Гамбург
0 : 1
Аугсбург
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
минуты: 81' - 90'
Гамбург
0
Аугсбург
1
минуты: 81' - 90'
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 17:30
Гамбург
1 : 3
Майнц
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 17:30
минуты: 57' - 90'
Гамбург
1
Майнц
3
минуты: 57' - 90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Гамбург
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Вердер
1
Гамбург
3
минуты: 82' - 90'
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
Гамбург
3 : 1
Боруссия
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
был в запасе
Гамбург
3
Боруссия
1
был в запасе
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 20:30
Дармштадт
1 : 1
Гамбург
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 20:30
был в запасе
Дармштадт
1
Гамбург
1
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 19:30
Гамбург
1 : 2
Ганновер-96
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 81' - 90'
Гамбург
1
Ганновер-96
2
минуты: 81' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Гамбург
0 : 0
Байер
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
был в запасе
Гамбург
0
Байер
0
был в запасе
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 16:30
Герта
3 : 0
Гамбург
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Герта
3
Гамбург
0
минуты: 74' - 90'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
Гамбург
0 : 1
Шальке-04
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
был в запасе
Гамбург
0
Шальке-04
1
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Ингольштадт
0 : 1
Гамбург
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
был в запасе
Ингольштадт
0
Гамбург
1
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
Гамбург
0 : 0
Айнтрахт
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Гамбург
0
Айнтрахт
0
минуты: 76' - 90'
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
Боруссия
0 : 3
Гамбург
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
был в запасе
Боруссия
0
Гамбург
3
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Кельн
2
Гамбург
1
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Гамбург
3 : 2
Штутгарт
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
минуты: 66' - 90'
Гамбург
3
Штутгарт
2
минуты: 66' - 90'
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
Бавария
5 : 0
Гамбург
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
минуты: 61' - 90'
Бавария
5
Гамбург
0
минуты: 61' - 90'