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Ивица Олич
№40
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
7.05.2016
7 мая 2016
сб
16:30
Гамбург
0 : 1
Вольфсбург
7.05.2016
7 мая 2016
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Гамбург
0
Вольфсбург
1
минуты: 64' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Гамбург
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Гамбург
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Гамбург
0 : 1
Аугсбург
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Гамбург
0
Аугсбург
1
минуты: 81' - 90'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
17:30
Гамбург
1 : 3
Майнц
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 57' - 90'
Гамбург
1
Майнц
3
минуты: 57' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Гамбург
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Вердер
1
Гамбург
3
минуты: 82' - 90'
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
Гамбург
3 : 1
Боруссия
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Гамбург
3
Боруссия
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:30
Дармштадт
1 : 1
Гамбург
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:30
был в запасе
Дармштадт
1
Гамбург
1
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:30
Гамбург
1 : 2
Ганновер-96
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 81' - 90'
Гамбург
1
Ганновер-96
2
минуты: 81' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Гамбург
0 : 0
Байер
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
0
Байер
0
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
16:30
Герта
3 : 0
Гамбург
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Герта
3
Гамбург
0
минуты: 74' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:30
Гамбург
0 : 1
Шальке-04
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:30
был в запасе
Гамбург
0
Шальке-04
1
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Ингольштадт
0 : 1
Гамбург
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
был в запасе
Ингольштадт
0
Гамбург
1
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:30
Гамбург
0 : 0
Айнтрахт
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Гамбург
0
Айнтрахт
0
минуты: 76' - 90'
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
Боруссия
0 : 3
Гамбург
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
0
Гамбург
3
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
2
Гамбург
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
Гамбург
3 : 2
Штутгарт
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 66' - 90'
Гамбург
3
Штутгарт
2
минуты: 66' - 90'
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
Бавария
5 : 0
Гамбург
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 61' - 90'
Бавария
5
Гамбург
0
минуты: 61' - 90'