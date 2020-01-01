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Ивелин Попов
№71
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 окт. 1987 (32) года
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
19
4
1
6
0