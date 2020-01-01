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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Новосельцев
№24
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1991 (28) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
13
0
1
3
0