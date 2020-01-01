Иван Новосельцев
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1991 (28) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
13
0
1
3
0