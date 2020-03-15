Иван Новосельцев
№24
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1991 (28) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2020 11 марта 2020 ср 19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020 11 марта 2020 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
5
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 16:30
Сочи
2 : 0
Урал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020 1 марта 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
19'
19'
19'
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
минуты: 1' - 69'
Оренбург
1
Сочи
1
минуты: 1' - 69'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
43'
43'
43'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
68'
68'
68'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'