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Лента
Матч-центр
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Иван Игнатьев
№19
Нападающий
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1999 (21) год
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рубин
3
0
1
1
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
6
4
0
1
0