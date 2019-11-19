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Испания
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Испания
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Луис Энрике
Л. Энрике
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Испания скандалит из-за тренеров. Морено вывел на Евро, был уволен в раздевалке и теперь уверен: это предательство
#Испания
19 ноября 2019, 17:13
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов
#Испания
12 октября 2019, 23:57
Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя
#Испания
10 октября 2019, 11:23
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
#Евро-2019 (U-21)
30 июня 2019, 23:35
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