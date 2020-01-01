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Матч-центр
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Иско (Франсиско Роман Аларкон)
№22
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 апр. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Реал
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