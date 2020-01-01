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Лента
Матч-центр
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Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Порту
4
0
0
0