Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Порту
4
0
0
0