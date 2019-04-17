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Лента
Матч-центр
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Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
Порту
1 : 4
Ливерпуль
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
22:00
Ливерпуль
2 : 0
Порту
9.04.2019
9 апр. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
6.03.2019
6 марта 2019
ср
23:00
Порту
3 : 1
Рома
6.03.2019
6 марта 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Порту
3
Рома
1
минуты: 1' - 90'
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Рома
2 : 1
Порту
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'