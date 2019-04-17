Икер Касильяс
№12
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 22:00
Порту
1 : 4
Ливерпуль
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
9.04.2019 9 апр. 2019 вт 22:00
Ливерпуль
2 : 0
Порту
9.04.2019 9 апр. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
6.03.2019 6 марта 2019 ср 23:00
Порту
3 : 1
Рома
6.03.2019 6 марта 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Порту
3
Рома
1
минуты: 1' - 90'
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
Рома
2 : 1
Порту
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Порту
1
минуты: 1' - 90'