Игорь Лебеденко
№10
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1983 (37) лет
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
минуты: 73' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 73' - 90'