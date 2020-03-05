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Лента
Матч-центр
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Игорь Лебеденко
№10
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1983 (37) лет
Рост
182
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
минуты: 73' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 73' - 90'