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Игорь Акинфеев
№35
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
ЦСКА
22
0
1
0