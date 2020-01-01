Хоакин (Хоакин Санчес Родригес)
№17
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 июля 1981 (38) лет
Рост
179
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
23
8
3
4
0