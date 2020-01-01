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Матч-центр
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Чичарито (Хавьер Эрнандес)
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
1 июня 1988 (31) год
Рост
175
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2014/2015
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
4
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0
0
0