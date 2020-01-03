Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Чичарито (Хавьер Эрнандес)
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
1 июня 1988 (31) год
Рост
175
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2014/2015
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Севилья
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Севилья
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Бетис
1
Севилья
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Валенсия
1 : 1
Севилья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
69'
69'
69'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
69'
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
4
Севилья
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
0
Реал
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Алавес
0
Севилья
1
был в запасе