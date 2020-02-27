Хайме Мата
№7
Нападающий
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 окт. 1988 (31) год
Рост
186
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
5'
45'
5'
45'
5'
45'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
5'
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'