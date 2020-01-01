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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хафнарфьордур
Хафнарфьордур
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Страна
Исландия
Стадион
Каплакрики
Тренер
Хеймир Гудйонссон
Х. Гудйонссон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
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Вратари
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Воз
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И
Проп
П
Ж
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0
игроков
0
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов