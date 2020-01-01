Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Гранит Джака
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 сент. 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
21
0
1
7
0