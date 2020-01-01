Гранит Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 сент. 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
21
0
1
7
0