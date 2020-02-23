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Матч-центр
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Гранит Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 сент. 1992 (27) лет
Рост
185
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
9'
9'
9'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
55'
55'
55'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
90'
90'
90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
1 : 1
Арсенал
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
Арсенал
2 : 0
Манчестер Юнайтед
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 86'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 86'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
Арсенал
1 : 2
Брайтон & Хов
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
Арсенал
2 : 2
Кристал Пэлас
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 69'
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 69'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Арсенал
77'
77'
77'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
35'
35'
35'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 72'
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 72'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
2 : 2
Тоттенхэм
90'
90'
90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
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