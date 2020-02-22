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Матье Гонсалвес
№13
Защитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 июня 2001 (18) лет
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
0
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
2
Тулуза
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
46'
46'
46'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 27' - 90'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 27' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Дижон
0
был в запасе