Эдгар Гонсалес
№32
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1997 (23) года
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 73'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 73'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе