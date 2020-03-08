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Лента
Матч-центр
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Эдгар Гонсалес
№32
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1997 (23) года
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 73'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 73'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе