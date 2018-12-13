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Гильермо Очоа
№13
Вратарь
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Команда
Стандард
Гражданство
Мексика
Дата рождения
13 июля 1985 (34) года
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
90'
90'
90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Стандард
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
5
Стандард
1
минуты: 1' - 90'