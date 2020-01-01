Гари Медель
№6
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Чили
Дата рождения
3 авг. 1987 (32) года
Рост
172
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
12
0
0
7
1