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Лента
Матч-центр
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Гарет Бэйл
№11
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Реал
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