Гарет Бэйл
№11
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
11
2
2
3
0