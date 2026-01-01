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Что известно об игре Call of Duty: Modern Warfare II: наркокартели, секретные операции и новый движок
#игры
Почему миллионы людей играют в Diablo Immortal: скачивают ее бесплатно, а потом вкладывают деньги и критикуют
#игры
Что означают noob-tube, whiff, HUD, de-buff и другие слова – Sony PlayStation выпустила словарь геймерского сленга на 112 слов
#игры
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
#игры
Что теперь будет с PlayStation в России: можно ли купить приставку и зайти в Store, как работают игры на дисках и онлайн
#игры
Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
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#игры
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Гугл сделал дудл с игрой к 14 февраля – помогите двум хомякам пройти лабиринт и найти друг друга 🐹
#игры