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Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
#Сослан Джанаев
08 октября, 22:00
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
#Денис Черышев
08 октября, 21:00