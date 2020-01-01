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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
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Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
#Сослан Джанаев
08 октября, 22:00
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
#Денис Черышев
08 октября, 21:00