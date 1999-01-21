Франсиско Монтеро
№35
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
39'
39'
39'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 75'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 75'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
4.05.2019 4 мая 2019 сб 17:15
был в запасе
Эспаньол
3
Атлетико
0
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Атлетико
1
Вальядолид
0
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
был в запасе
Атлетико
3
Валенсия
2
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
был в запасе
Атлетик
2
Атлетико
0
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 18:15
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
был в запасе
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
был в запасе
Уэска
0
Атлетико
3
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 14:00
Атлетико
1 : 0
Леванте
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 14:00
был в запасе
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 18:15
Севилья
1 : 1
Атлетико
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 18:15
минуты: 79' - 90'
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 79' - 90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:15
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:15
минуты: 72' - 90'
Атлетико
1
Эспаньол
0
минуты: 72' - 90'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетико
3
был в запасе
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 15:00
Атлетико
3 : 0
Алавес
90'
90'
90'
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 15:00
был в запасе
Атлетико
3
Алавес
0
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 18:15
Жирона
1 : 1
Атлетико
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 18:15
был в запасе
Жирона
1
Атлетико
1
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 56'
Атлетико
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 56'
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 17:15
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе