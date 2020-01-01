Франк Рибери
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
9
2
2
1
0