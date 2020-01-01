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Лента
Матч-центр
Моя команда
Франк Рибери
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
9
2
2
1
0