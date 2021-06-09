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8 тур
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09.06.2021 09 июня 2021 ср 0:00
Эквадор
1 : 2
Перу
09.06.2021 09 июня 2021 ср 0:00
Эквадор
1
Перу
2
09.06.2021 09 июня 2021 ср 1:30
Венесуэла
0 : 0
Уругвай
09.06.2021 09 июня 2021 ср 1:30
Венесуэла
0
Уругвай
0
09.06.2021 09 июня 2021 ср 2:00
Колумбия
2 : 2
Аргентина
09.06.2021 09 июня 2021 ср 2:00
Колумбия
2
Аргентина
2
09.06.2021 09 июня 2021 ср 3:30
Парагвай
0 : 2
Бразилия
09.06.2021 09 июня 2021 ср 3:30
Парагвай
0
Бразилия
2
09.06.2021 09 июня 2021 ср 4:30
Чили
1 : 1
Боливия
09.06.2021 09 июня 2021 ср 4:30
Чили
1
Боливия
1
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