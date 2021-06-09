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Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
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Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Отбор ЧМ. Европа
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Этап:
отборочные матчи к чм. конмебол
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Результаты
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Результаты,
8 тур
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09.06.2021
09 июня 2021
ср
0:00
Эквадор
1 : 2
Перу
09.06.2021
09 июня 2021
ср
0:00
Эквадор
1
Перу
2
09.06.2021
09 июня 2021
ср
1:30
Венесуэла
0 : 0
Уругвай
09.06.2021
09 июня 2021
ср
1:30
Венесуэла
0
Уругвай
0
09.06.2021
09 июня 2021
ср
2:00
Колумбия
2 : 2
Аргентина
09.06.2021
09 июня 2021
ср
2:00
Колумбия
2
Аргентина
2
09.06.2021
09 июня 2021
ср
3:30
Парагвай
0 : 2
Бразилия
09.06.2021
09 июня 2021
ср
3:30
Парагвай
0
Бразилия
2
09.06.2021
09 июня 2021
ср
4:30
Чили
1 : 1
Боливия
09.06.2021
09 июня 2021
ср
4:30
Чили
1
Боливия
1
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