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На матче «Зенита» и «Локо» будут 40 тысяч зрителей и открытое метро. Стоп, а как же коронавирус? Это все для теста к Евро-2020?
#Зенит
29 апреля, 19:27
Вылет молодежки не провал – просто она переоценена. У нас нет звезд и клубных успехов, а соперники слишком сильны
#Россия U21
31 марта, 22:45
Молодежь России прибил друг Мбаппе. В 13 лет он послал тренера, когда тот поставил его в защиту
#Жонатан Иконе
28 марта, 23:54
Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год
#Павел Маслов
28 марта, 23:42
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
#Федор Чалов
25 марта, 22:57
20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
24 марта, 21:39
Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»
#Россия U21
24 марта, 17:30
Русская молодежка – почти на Евро. Все расклады перед последней игрой
#Россия U21
09 октября 2020, 21:10
Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех
#Россия U21
13 октября 2020, 19:35