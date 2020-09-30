Суперкубок Германии
Германия
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Этап:
Результаты
Результаты,
Финал
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2
Бавария
3