Серия D

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Еще один россиянин в Италии. Газзаев-мл – в «Сиене». Он не работал два года, а клуб принадлежит бизнесменам из Армении
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#Владимир Газзаев
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Еще один способ наказать вратаря за пропущенный на последних минутах пенальти – замотать его скотчем и снять на видео
#Гравина