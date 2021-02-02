Кубок Италии
Италия
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02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Интер
1 : 2
Ювентус
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Интер
1
Ювентус
2
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Аталанта
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:45
Наполи
0
Аталанта
0
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
Ювентус
0 : 0
Интер
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 22:45
Ювентус
0
Интер
0
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
Аталанта
3 : 1
Наполи
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
Аталанта
3
Наполи
1
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