Греческая Суперлига

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АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
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#Массимо Каррера
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Огненное шоу греческих фанатов. Чуть не сожгли трибуны на праздновании чемпионства ПАОКа
#ПАОК
#ПАОК
В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией
#Олимпиакос