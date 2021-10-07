ЧМ-2018

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Футбол
Катар потратил 200 миллиардов долларов на подготовку к ЧМ-2022. Затраты России на подготовку к ЧМ-2018 – 13
#ЧМ-2022
Футбол
Как играли раньше Россия и Хорватия
#Россия
Футбол
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
#Килиан Мбаппе
Футбол
Золотую медаль ЧМ-2018 продали на аукционе за 71 тысячу долларов
#ЧМ-2018
Футбол
ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России
#ЧМ-2018
Футбол
Акинфеев вспомнил ЧМ-2018. Много интересного о Черчесове, Смолове, давлении и пенальти с испанцами
#ЧМ-2018