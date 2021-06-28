ЧМ-2018

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Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018
#Россия
Как Россия играла последние матчи в группе на всех турнирах. Плохо: половина всех – поражения, а только одна победа имела значение
#Россия
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
Бывший тренер Коста-Рики два года работает на апельсиновой плантации – так он отдыхает после провала на ЧМ-2018
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#Оскар Рамирес
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Минюст США обвинил Россию в покупке голоса за ЧМ-2018: 5 миллионов для бывшего вице-президента ФИФА
#Футбол
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
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#Футбол
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Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
#Павел Колобков
Девушка с инвалидностью прыгает с парашютом, помогает фанатам и учит семь языков. Ее интервью вдохновляет
#ЦСКА
Россия не пропускала так много в официальных играх 11 лет (О-ДИ-ННА-ДЦАТЬ!). Хотя бывало всякое
#Россия
Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями
#ЧМ-2018