чемпионат Польши

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Футбол
Лучший бомбардир Лиги Европы забивает там чаще, чем в чемпионате Польши
#Микаэль Исхак
Футбол
Башкиров оформил дубль в матче чемпионата Польши. Это уже его лучший результат по голам с сезона-2014/15
#Евгений Башкиров
Футбол
Чемпионат Польши возобновится в период с 30 мая по 6 июня
#чемпионат Польши