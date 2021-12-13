чемпионат Польши

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У «Легии» все плохо после «Спартака»: упала на последнее место в лиге, фанаты напали на игроков в автобусе
#Легия
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
Фанат в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
#чемпионат Польши
Мотивация из Польши: выиграешь чемпионат – пожизненно обеспечат кебабом
#Лех